Дзюба о комментаторе матча с «Локомотивом»: «Воспитанием нужно заняться человеку. Пусть их шарфик перед игрой снимает»

Артем Дзюба раскритиковал комментатора матча «Акрон» – «Локомотив».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Встречу в эфире «Матч ТВ» комментировали Артем Шмельков и Петр Коптев.

«Мне многие пишут сейчас сообщения по поводу того, как комментировали матч. Говорят, что комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива» и некорректно комментировал.

И какие‑то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Он разбирается, кто медленный, а кто нет. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы.

Воспитанием нужно заняться человеку. Когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает», – сказал нападающий «Акрона». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАртем Дзюба
logoАртем Шмельков
телевидение
logoАкрон
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
