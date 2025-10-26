Дзюба о комментаторе матча с «Локомотивом»: «Воспитанием нужно заняться человеку. Пусть их шарфик перед игрой снимает»
Артем Дзюба раскритиковал комментатора матча «Акрон» – «Локомотив».
Команды сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Встречу в эфире «Матч ТВ» комментировали Артем Шмельков и Петр Коптев.
«Мне многие пишут сейчас сообщения по поводу того, как комментировали матч. Говорят, что комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива» и некорректно комментировал.
И какие‑то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Он разбирается, кто медленный, а кто нет. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы.
Воспитанием нужно заняться человеку. Когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает», – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
