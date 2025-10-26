Дзюба о комментаторе матча с «Локомотивом»: «Воспитанием нужно заняться человеку. Пусть их шарфик перед игрой снимает»

Артем Дзюба раскритиковал комментатора матча «Акрон» – «Локомотив».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ . Встречу в эфире «Матч ТВ» комментировали Артем Шмельков и Петр Коптев.

«Мне многие пишут сейчас сообщения по поводу того, как комментировали матч. Говорят, что комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива» и некорректно комментировал.

И какие‑то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Он разбирается, кто медленный, а кто нет. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы.

Воспитанием нужно заняться человеку. Когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива » перед игрой снимает», – сказал нападающий «Акрона ».