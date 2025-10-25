У «Сити» забивает только Холанд. Это проблема?

Команда одного игрока?

Восемь лет назад, перечисляя конкурентов «Сити» по чемпионской гонке АПЛ, Пеп назвал такую тройку: «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «команда Харри Кейна» (то есть «Тоттенхэм»). Год спустя каталонец принес извинения Маурисио Почеттино (тот воспринял претензию на свой счет).

Сейчас аналогичный вопрос можно адресовать самому Гвардиоле. Не превращается ли «Сити» в команду Эрлинга Холанда?

Когда Пеп это сказал (начало октября-2017), Кейн поучаствовал в 42% голов «Тоттенхэма» в АПЛ (6 из 14). Приличный показатель, но пропорция голов Холанда в данный момент намного выше и куда менее здоровая – 65% (11 из 17). Более того, у Эрлинга нет даже подобия конкуренции в «Сити» – в отличие от Кейна в «Тоттенхэме». Второй бомбардир команды в этом сезоне – защитник «Бернли» Максим Эстев. Бедняга забил за «Сити» сразу два автогола. Тем временем у партнеров Холанда – максимум 1 мяч в АПЛ.

«Сити» продолжает побеждать, но Пепа такой расклад уже не устраивает. После матча с «Эвертоном» сказал: «Мы не можем полагаться только на Эрлинга. Остальные наши игроки тоже должны сделать шаг вперед. Мы должны больше забивать. Одно дело, когда у нас нет моментов. Совершенно другое – когда эти моменты есть. Игроки точно знают об этом. Мы поднимаем этот вопрос не первый раз. Поверьте, на тренировках они все забивают. Я не сомневаюсь в их мастерстве. Когда барьер спадет, голы посыпятся».

Почему зависимость «Сити» от Холанда все еще не мешает?

Ответ очевиден: Эрлинг в лучшей форме за всю жизнь. Не мои личные наблюдения, а оценка, которую норвежец дал в недавнем интервью. С учетом сборной голевая серия Холанда насчитывает уже 12 матчей подряд. С начала сезона Эрлинг не забил только в одном матче – с «Тоттенхэмом» в середине августа.

Планку, которую задал Холанд, недавно прекрасно описал Пол Скоулз: «Вы часто такое замечаете, когда смотрите за матчами детей 11-12 лет. В какой-то команде всегда есть этот паренек, который рано вымахал и теперь намного выше/шире всех остальных. Вот такое же у меня ощущение, когда я смотрю за матчами «Сити». С той лишь разницей, что тут речь про футбол уровня АПЛ».

Впечатления Скоулза отлично передают продвинутые метрики. Холанд никогда в «Сити» не был настолько опасен у ворот. Количество ударов, дистанция, с которой Эрлинг бьет, острота и общий xG за матч – по всем параметрам лучший сезон в английской карьере. Зависимость команды – все еще беда, но масштаб проблемы не такой критичный, когда у Холанда СТОЛЬКО моментов.

Другими словами: «Сити» никогда так здорово не использовал качества Холанда. Можно выделить несколько факторов, которые на это повлияли.

● У «Сити» появился новый инструмент в виде атак на пространстве . Пеп перед стартом сезона обещал, что теперь их будет намного больше. Как правило, задействуют в топ-матчах, в которых нередко садятся в защиту и даже паркуются. Статистика подтверждает намерения. В этом сезоне у «Сити» уже 3 мяча после контратак. Столько же, сколько за ВЕСЬ прошлый. Количество ударов тоже возросло. В прошлом сезоне шли 15-ми по этому показателю в АПЛ. В этом – в топ-5.

Главный бенефициар – конечно же, Холанд. Не просто отрывается от защитников, а еще и здорово реализует моменты удобного – бундеслиговского – типа.

● Химия с партнерами . Холанд даже в этом сезоне признавал, что скучает по КДБ, которого понимал так, что даже не бросал взгляд в его сторону. Но в тех же интервью отмечает: взаимопонимание с другими тоже выходит на новый уровень. Самый показательный пример – Жереми Доку. У бельгийца уже две голевые на Холанда в этом сезоне – на одну больше, чем за предыдущие два сезона в сумме. Инсайдеры объясняют это дополнительной работой на тренировках. Доку даже придумал серию жестов, чтобы Эрлинг лучше понимал, в какую сторону открыться.

Похожие вещи пробуют и остальные. Нико О’Райли практикует удобные для замыкания головой навесы. Йошко Гвардиол – забросы за спину. Рико Льюис – прострелы в стиле КДБ, когда выходит в полузащите.

● Комбинации с тренировок, которые потом переносятся на поле . В сезоне-2023/24 «Сити» забил кучу голов через комбинацию «проникающий пас Родри – прием Альвареса/Фодена между линиями – вывод Холанда один на один». Сейчас подобное тоже проскакивает, просто с другими элементами. Например, против команд с тройкой ЦЗ хорошо зарекомендовала себя тройка Гвардиол – Фоден – Холанд. Йошко – пасующий, Фил – отвлекающий, Эрлинг – забивающий. Весь механизм расписан тут .

Почему зависимость от Холанда может стать проблемой?

Все просто: складывать все яйца в одну корзину – не самая надежная стратегия.

Это подтверждается на исторических данных. В среднем лучший бомбардир чемпионских команд АПЛ забивает 25,9% от общего числа голов. Показатель Холанда прямо сейчас, напомню, 64,7%. Так от своего нападающего не зависели даже самые зависимые чемпионы. Первый в списке – Алан Ширер из «Блэкберна»-1994/95. Его доля в голах составила лишь 42,5%. Далее идет Тьерри Анри из «Арсенала»-2003/04 – 41,1%.

Джон Маккензи из The Athletic посчитал, что в современной АПЛ для чемпионства требуется в районе 93 голов. Вывод: если «Сити» не избавится от текущей зависимости от Холанда, Эрлингу для титула придется забить приблизительно 60. Норвежец производит впечатление монстра, который на такое способен, но есть пара аргументов против.

Во-первых, форма Холанда обычно проседает по ходу сезона. Как правило, мощно стартует, а затем постепенно выдыхается. Влияет множество факторов – травмы, адаптация к манере и выход соперников на один с ним уровень физической подготовки. Не забываем, что Эрлинг не участвует в крупных турнирах сборных, поэтому может полноценно отдыхать и готовиться. По ходу сезона это преимущество нивелируется.

Во-вторых, реализация – весьма волатильная в случае с Эрлингом. Норвежец всегда получал много моментов, но не всегда использовал их в равной степени. По карьере забивает больше ожидаемого, но сезоны с отрицательной разницей тоже есть. Отрезки по ходу сезона тоже могут отличаться. Сейчас у Эрлинга горячая полоса, но продлится ли она весь сезон? Не факт.

Ориентиром и примером для «Сити» может стать прошлогодний «Ливерпуль». В первой части сезона зависели от голов Салаха, но когда Мо просел, нашли альтернативный ресурс и легко доехали до чемпионства. Проблема «Сити» именно в нехватке альтернатив. Это прослеживается даже на уровне моментов.

У «Сити» крайне нездоровое распределение явных шансов – это выходы один на один или удары с близкой дистанции без сопротивления в транскрипции Opta. Холанд получил таких 16. Занимающий второе место Доку – только 3. Далее идет Тиджани Рейндерс с 2. У всех остальных – не больше 1.

Проблему усугубляют еще три обстоятельства:

● В эпоху Гвардиолы «Сити» был исторически хорош в том, чтобы вылепить бомбардира из флангового игрока. Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Рияд Марез – все выбивали двузначные цифры. Сейчас таких и близко нет в составе. У основных Доку и Савиньо проблемы разного типа. Доку давно советуют разнообразить манеру – добавить к обыгрышам замыкания из вратарской. Летом об этом говорил Венсан Компани. Беда Савиньо – завершение. Не только удары, но и принятие решений перед воротами. Масштаб передает худшая в прошлом сезоне реализация среди ВСЕХ игроков АПЛ. Пока от Мареза только биомеханика и номер на спине.

● Неопределенность с Омаром Мармушем. Египтянин неплохо замаскировал зависимость от Холанда в прошлом сезоне. Несмотря на то, что пришел зимой и отыграл всего половину, умудрился стать вторым бомбардиром команды в АПЛ. Сейчас все не так радужно. Не только травмы, но и нехватка четкого места в составе. В прошлом сезоне мог рассчитывать на две позиции в схеме 4-2-3-1 (оттянутый нападающий + фланговый). В схеме 4-3-3, которую продвигает Пепейн Лендерс, осталось только место на фланге.

Похожая история – с Райаном Шерки. Француз много забивал в «Лионе», но для «Сити» – пока новичок-загадка. Пеп до сих пор не нашел ему места в составе. Максимум – выходы со скамейки на 10 минут. Пеп впечатлен техническим оснащением, но просит Шерки не выдумывать каждый раз, когда получает мяч в ноги.

● Перевод Гвардиола с фланга в центр защиты. В предыдущих сезонах хорват здорово подключался в атаку, когда стартовал слева. Не только распознавал момент для рывка, но и шикарно реализовывал. Гол на «Бернабеу» – главный хайлайт, но такого хватало и в АПЛ. В этом сезоне возможностей для подключений меньше – его обычно задействуют в паре центральных с Рубеном Диашем.

Как «Сити» может решить проблему?

Если не ждать озарения, которое вдруг нахлынет на Савиньо и Доку, самая очевидная область для прогресса – стандарты. В прошлом сезоне «Сити» выдал антирекордные показатели в эпоху Пепа – всего 7 мячей и 18-е место по этому показателю в АПЛ. Вероятное объяснение – начали игнорировать тренировки и розыгрыши на фоне куда более серьезных проблем с прессингом и защитой в целом.

Для решения летом был выписан Джеймс Френч – человек из штаба Юргена Клоппа с большим диапазоном экспертизы. В «Сити» его сделали тренером по стандартам. Игроки отмечали влияние уже во время клубного чемпионата мира в США. Хвалили не только результат заготовок (приводили к голам), но и доступность, с которой Френч объясняет идеи.

В этом сезоне плодов работы Френча пока нет. «Сити» – единственная команда АПЛ, которая до сих пор не забивала после стандартов. Пугает не только отсутствие голов, но и моментов. По ожидаемым мячам после стандартов команда идет 16-й. По ударам – 20-й.

Оптимизм исходит из волатильности стандартов. Как правило, очень зависит от банального «попрет». От чередований горячих и холодных серий не застрахованы даже гении вроде Николя Жовера. В первой половине прошлого сезона «Арсенал» блистал в этом аспекте. Во второй cпустился на уровень простых смертных, хотя в репертуаре Жовера появились новые заготовки вроде аутов в штрафную. Сейчас – снова доминирование в этом компоненте.

Стандарты – это командная история. Альтернативы у «Сити» в индивидуальном плане – игроки центра поля. Конкретно – Фоден и Рейндерс.

Фоден – мастер неочевидных голов. Особенно хорош в использовании зоны между линиями. Любимый прием – принять, развернуться и хлестко пробить. Если накрывают, может покатить вразрез или продолжить рывок в штрафную. В сезоне-2023/24 стал мастером приема с 19 голами в АПЛ при 11,31 xG. Очень хорошо использовал внимание, которое доставалось Холанду от защитников (прижимались и не успевали накрыть).

В этом сезоне уже забивал в фирменной манере, но на темпы чемпионского сезона пока не вернулся. Пеп утверждает, что Фил близок к выходу на пик. Держим в уме и наблюдаем дальше.

Рейндерс – потенциальный наследник Илкая Гюндогана. С голами после подключений вторым темпом. В «Сити» уже становится лидером, но лучшие моменты связаны скорее с атаками на пространстве. В затяжных пока теряется.

Вдохновение можно черпать из первого сезона Гюндогана с Холандом. В первой половине Илкай долго запрягал и даже жаловался, что не привык играть с нападающим такого типа. При этом признавал, что Эрлинг создает много пространства благодаря тому, что отвлекает защитников на себя. На пик вышел в весенней части – начал не только забивать пачками, но и решать в матчах, в которых Холанда перекрывали.

Фото: XinHua, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Carl Recine, Michael Regan