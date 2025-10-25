5

«Ростов» ни разу не обыграл махачкалинское «Динамо» – 3 ничьих и 2 поражения

«Ростов» дома сыграл вничью с «Динамо» Махачкала в 13-м туре Мир РПЛ (1:1).

Хозяева открыли счет 35-й минуте, гости отыгрались на 79-й.

В прематче «Ростов» котировался явным фаворитом, на ничью букмекеры давали коэффициент 3.60. В лайве котировки на ничейный исход достигали 6.80.

Таким образом, у «Ростова» все еще нет побед над «Динамо». После возрождения махачкалинского клуба в 2021-м «Ростов» и «Динамо» провели 5 очных матчей – 3 в РПЛ и 2 в Фонбет Кубке России.

Махачкалинцы выиграли 2 матча – оба в Кубке. 3 встречи в чемпионате завершились вничью.

Опубликовала: Венера Кравченко
