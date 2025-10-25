  • Спортс
  • Биджиев после 1:1 с «Ростовом»: «Встретили ребят из зоны СВО – они сказали, что болеют там за «Махачкалу». Их слова мы повторили в раздевалке»
Биджиев после 1:1 с «Ростовом»: «Встретили ребят из зоны СВО – они сказали, что болеют там за «Махачкалу». Их слова мы повторили в раздевалке»

Хасанби Биджиев рассказал о поддержке «Махачкалы» от участников СВО.

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» на выезде в 13-м туре Мир РПЛ (1:1). 

– Матч был тяжелый. У «Ростова» одна из лучших команд в РПЛ сейчас. Было много борьбы. Мы начали достаточно неплохо, но затем стали пропускать контратаки, что привело к голу. В какой‑то момент подсели, а во втором тайме выпустили второго нападающего, сделали акцент на верховые передачи, чтобы поддерживать давление. Это дало результат. Ребята проявили себя с лучшей стороны, забрали важное очко.

Вас ничья устроила?

– На каждый матч выходим, чтобы побеждать. Этим и объясняется, почему ребята после гола побежали к центру.

На одной из заправок мы встретили ребят из зоны СВО, которые сказали, что болеют там за нас. Их слова мы повторили в раздевалке.

Вас устраивает место «Динамо» в таблице?

– Как раньше говорили: таблица – самый объективный показатель. Стараемся подняться выше. Место наше – по делу. Как и у любой другой команды, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
