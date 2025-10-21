Хау о Моуринью: «Визионер, сломавший стереотипы. Восхищаюсь его командами, особенно «Челси»

Эдди Хау с уважением высказался о Жозе Моуринью.

Сегодня «Ньюкасл» под руководством Хау сыграет с «Бенфикой» Моуринью в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Я восхищаюсь Моуринью , поскольку уже встречался с ним в Премьер-лиге. Будучи молодым тренером, я искренне восхищался командами, которые он строил, в частности, «Челси ». Безусловно, он визионер, он сломал стереотипы в управлении командой, а затем добился успеха в разных клубах и лигах. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно.

Сыграть против его команды – всегда отличная возможность для любого клуба. Я с нетерпением жду этого испытания, думаю, это будет отличная игра», – сказал главный тренер «Ньюкасла ».