Хау о Моуринью: «Визионер, сломавший стереотипы. Восхищаюсь его командами, особенно «Челси»
Эдди Хау с уважением высказался о Жозе Моуринью.
Сегодня «Ньюкасл» под руководством Хау сыграет с «Бенфикой» Моуринью в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
«Я восхищаюсь Моуринью, поскольку уже встречался с ним в Премьер-лиге. Будучи молодым тренером, я искренне восхищался командами, которые он строил, в частности, «Челси». Безусловно, он визионер, он сломал стереотипы в управлении командой, а затем добился успеха в разных клубах и лигах. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно.
Сыграть против его команды – всегда отличная возможность для любого клуба. Я с нетерпением жду этого испытания, думаю, это будет отличная игра», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
