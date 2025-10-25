«МЮ» впервые за 9 месяцев выиграл 3 матча подряд

«Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы подряд.

Сегодня «МЮ» обыграл «Брайтон» в 9-м туре АПЛ (4:2). До этого манкунианцы победили «Сандерленд» (2:0) и «Ливерпуль» (2:1) в чемпионате.

Предыдущий раз 3 матча кряду «МЮ» выигрывал в январе 2025-го – «Рейнджерс» и ФКСБ в ЛЕ, а также «Фулхэм» в АПЛ.

