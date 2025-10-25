Кубарси о «Барсе»: «С Месси было бы потрясающе делить раздевалку. Педри поразил меня больше всех сейчас»
Пау Кубарси сожалеет, что не играл вместе с Лионелем Месси в «Барселоне».
– Кто из игроков поразил тебя больше всего за последние два с половиной года?
– Жаль, что я не делил раздевалку с Лионелем Месси, это было бы потрясающе. Теперь им наслаждаются в Америке...
Но сейчас я бы сказал, что больше всего меня поразил Педри, – отметил защитник «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Universal
