«Краснодар» выиграл 12 из 15 последних матчей, единственное поражение – от «Зенита». Команда Мусаева не пропускает 5 игр подряд

«Краснодар» одержал третью сухую победу подряд.

Команда Мурада Мусаева сегодня разгромила «Сочи » в FONBET Кубке России – 3:0. Ранее со счетом 2:0 были обыграны «Динамо» Махачкала и «Ахмат».

В последних 15 матчах во всех турнирах «быки» одержали 12 побед (в том числе по пенальти над «Динамо» в Кубке), два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение – от «Зенита» (0:2) в Мир РПЛ .

«Краснодар » не пропускает уже пять матчей – как раз с сентябрьского поражения. 26 октября он встретится с «Рубином».