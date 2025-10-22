Конте о 2:6: «Я не очень агрессивен. Возьму кнут и табуретку в следующий раз, как укротитель тигров»
«Наполи» на выезде крупно проиграл ПСВ (2:6) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Когда проигрываешь – все плохо, когда побеждаешь – все хорошо.
Все все сами хвалили наш выбор четырех полузащитников, мы дали им возможность играть вместе. Но наличие двух атакующих вингеров вообще не дает баланса команде. И я не думаю, что правильно жертвовать одним из четырех полузащитников.
– Как вы реагируете на такой результат?
– Я был определенно менее агрессивным. В следующий раз возьму кнут и табуретку, как укротитель тигров.
Те, кто играл у нас в прошлом сезоне, должны прибавить и снова обрести единство. Новичкам же нужно влиться в коллектив, сохраняя скромность и молчание.
В прошлом сезоне не было никаких личных, эгоистичных целей. Было только благо Неаполя. Неаполь и неаполитанцев нельзя обманывать, – заявил главный тренер «Наполи» Конте в эфире Sky Sport.
