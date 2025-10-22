  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о 2:6: «Я не очень агрессивен. Возьму кнут и табуретку в следующий раз, как укротитель тигров»
Конте о 2:6: «Я не очень агрессивен. Возьму кнут и табуретку в следующий раз, как укротитель тигров»

Антонио Конте после поражения «Наполи» пообещал журналистам использовать кнут.

«Наполи» на выезде крупно проиграл ПСВ (2:6) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Когда проигрываешь – все плохо, когда побеждаешь – все хорошо.

Все все сами хвалили наш выбор четырех полузащитников, мы дали им возможность играть вместе. Но наличие двух атакующих вингеров вообще не дает баланса команде. И я не думаю, что правильно жертвовать одним из четырех полузащитников.

– Как вы реагируете на такой результат?

– Я был определенно менее агрессивным. В следующий раз возьму кнут и табуретку, как укротитель тигров.

Те, кто играл у нас в прошлом сезоне, должны прибавить и снова обрести единство. Новичкам же нужно влиться в коллектив, сохраняя скромность и молчание.

В прошлом сезоне не было никаких личных, эгоистичных целей. Было только благо Неаполя. Неаполь и неаполитанцев нельзя обманывать, – заявил главный тренер «Наполи» Конте в эфире Sky Sport.

«Наполи» пустил 6 от ПСВ – худший день в еврокубках. А для Конте – в жизни

