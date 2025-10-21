  • Спортс
  «Ни в одном чемпионате такое не назначили бы. Не хотелось бы видеть настолько легковесные пенальти в нашей хорошей и серьезной лиге». Лапочкин о 1-м голе «Акрона» ЦСКА
2

«Ни в одном чемпионате такое не назначили бы. Не хотелось бы видеть настолько легковесные пенальти в нашей хорошей и серьезной лиге». Лапочкин о 1-м голе «Акрона» ЦСКА

Сергей Лапочкин недоволен первым пенальти в ворота ЦСКА.

На 60-й минуте матча FONBET Кубка России защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров зацепил ногу нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола, выбивая мяч из штрафной. Главный судья Сергей Цыганок изучил видеоповтор и решил назначить пенальти в ворота армейцев. Беншимол реализовал одиннадцатиметровый – 1:1.

«Ни в одном чемпионате никто такой пенальти не назначил бы. Мы видим, что мяч идет из штрафной, поэтому какой‑то случайный легковесный контакт мог быть в ногах, но назвать это ударом, мне кажется, невозможно.

Поэтому меня удивило, почему ВАР вмешался. Мне не хотелось бы видеть такие настолько легковесные пенальти в нашем хорошем и серьезном чемпионате. Нет ни одной камеры, которая показала бы, что была сначала нога, а потом мяч. Кажется, что Абдулкадыров сначала играет в мяч и задевает ногу», – отметил экс-арбитр.

