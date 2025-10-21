Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский недоволен судейством в матче с ЦСКА.

Армейцы победили в матче 6‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:2. Первый гол в ворота тольяттинцев был засчитан после просмотра ВАР. Судья Сергей Цыганок смотрел повтор на предмет возможного ухода мяча за пределы поля после прохода Матии Поповича , отдавшего ассист на Артема Шуманского.

«Была интрига до самого конца. Я не понимаю ситуацию по первому голу. У вас столько ракурсов, вы же не с телефона смотрите. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?

Сваливать все на этот гол не буду, все‑таки отыгрались. Хорошо играли первый тайм и начало второго, на всю игру не хватило концентрации», – сказал Тереховский.