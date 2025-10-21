  • Спортс
Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский недоволен судейством в матче с ЦСКА.

Армейцы победили в матче 6‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:2. Первый гол в ворота тольяттинцев был засчитан после просмотра ВАР. Судья Сергей Цыганок смотрел повтор на предмет возможного ухода мяча за пределы поля после прохода Матии Поповича, отдавшего ассист на Артема Шуманского. 

«Была интрига до самого конца. Я не понимаю ситуацию по первому голу. У вас столько ракурсов, вы же не с телефона смотрите. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?

Сваливать все на этот гол не буду, все‑таки отыгрались. Хорошо играли первый тайм и начало второго, на всю игру не хватило концентрации», – сказал Тереховский. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
