  • Клопп о возвращении в «Ливерпуль»: «Это возможно, но я не скучаю по тренерству – по стоянию под дождем, пресс-конференциям, интервью. Я не хочу умирать в раздевалке, мне нравится моя работа сейчас»
Юрген Клопп не исключил возможности вернуться в «Ливерпуль».

Немец не тренирует с 2024 года после того, как принял решение покинуть пост главного тренера мерсисайдского клуба. Сейчас он работает руководителем футбольного направления в «Ред Булл».

«Я сказал, что никогда не буду тренировать другую команду в Англии, так что, если я вернусь, то это будет «Ливерпуль».

Так что да, теоретически это возможно», – заявил бывший тренер «красных» в подкасте the Diary of a CEO.

Затем Клопп ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он захотел вернуться в «Ливерпуль».

«Даже не знаю точно. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я не скучаю по тренерской работе. Нет. Я занимаюсь наставничеством, но другим, не с игроками.

Я не скучаю по этому. Я не скучаю по стоянию под дождем два с половиной или три часа. Я также не скучаю по пресс-конференциям три раза в неделю. Я не скучаю по 10-12 интервью в неделю. Нет, не скучаю. Я не скучаю по раздевалке. Я работал на 1080 матчах, так что я бывал в раздевалке очень, очень часто.

Я не хочу умирать в раздевалке. Вот такие дела. Мне 58. С вашей точки зрения, это может быть много, но с другой – не так уж и много. Это значит, что я могу принять решение через несколько лет. Не знаю.

Должен ли я принимать решение сегодня? Я больше не буду тренировать, но, слава богу, мне не нужно это  делать, я просто посмотрю, что принесет будущее», – сказал Клопп.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
