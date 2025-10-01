  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»
1

Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»

Ашраф Хакими высказался о большом количестве матчей в футбольном календаре.

«Я не знаю, много ли играют другие игроки. «ПСЖ» много играл потому, что мы выходили в финал во всех соревнованиях. Все бы согласились играть так же много, потому что это означало бы, что они выйдут в финалы соревнований.

Я надеюсь, что мы сделаем это снова в этом сезоне», – сказал защитник «ПСЖ».

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?394 голоса
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoАшраф Хакими
календарь
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В истории встреч «Барсы» и «ПСЖ» хватает разгромов. Кто покуражится сегодня?
14 минут назадРеклама
Генсек РФС Митрофанов: «Формат Кубка можно и нужно апгрейдить. Я с первого дня не считаю его до конца спортивным»
725 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
5532 минуты назад
Моуринью встретился с бывшим сотрудником «Челси» на пресс-конференции: «Где мое любимое печенье?» Пулман, работавший в клубе 56 лет, угостил тренера, они обнялись
735 минут назадФото
Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его – не ожидал, что достигну такого уровня»
1242 минуты назад
Бальде включен в заявку «Барсы» на матч с «ПСЖ» в ЛЧ. Защитник месяц не играл из-за травмы
1552 минуты назад
Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец». В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»
28сегодня, 10:58
Антони о татуировке «просветленный»: «Она имеет для меня огромное значение, я просветлен Иисусом. Только Бог и моя семья знают, через что я прошел»
17сегодня, 10:55
Митрофанов о ситуации «Химок»: «Возбудили процедуру. Может быть отстранение от футбола на 10 и более лет. Если причастность Садыгова установят, передадим дело в ФИФА»
23сегодня, 10:46
Баннеры «Человечество потеряло совесть в Газе», «Геноцид в Палестине», «Дайте пожить детям Газы» вывесили фанаты «Галатасарая» на матче с «Ливерпулем»
94сегодня, 10:33Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ещенко о «Локомотиве»: «Ухудшение результата связано с тем, что команда молодая. Одного Баринова не хватает на все линии, нужны опытные игроки»
8 минут назад
«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба
419 минут назад
Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
159 минут назад
Обращение сотрудников «Химок» по поводу долгов передано в Генпрокуратуру, сообщил депутат Свищев
сегодня, 10:25
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном», Виссел Кобе» принимает «Мельбурн Сити»
4сегодня, 10:00Live
CTA поддержал назначение пенальти в ворота «Реала», неудаление Серлота и решение засчитать гол «Атлетико» со штрафного в дерби
5сегодня, 09:44
Артета о Дьокереше: «Виктор очень много дает «Арсеналу», хотя еще весьма далек от предела своих возможностей. Он предъявляет к себе высокие требования, я им очень доволен»
4сегодня, 09:38
Ерохин об 1:0 в Кубке: «Рубин» начал «душить» судью, хотя все было чисто. «Зенит» был единой командой»
2сегодня, 09:24
«Наполи» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:13
Хау о словах Румменигге про Вольтемаде: «Трансферные суммы диктует рынок, а не клуб. Ник проявил себя очень хорошо – для меня его цена не имеет значения»
4сегодня, 09:08