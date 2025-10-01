Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»

Ашраф Хакими высказался о большом количестве матчей в футбольном календаре.

«Я не знаю, много ли играют другие игроки. «ПСЖ» много играл потому, что мы выходили в финал во всех соревнованиях. Все бы согласились играть так же много, потому что это означало бы, что они выйдут в финалы соревнований.

Я надеюсь, что мы сделаем это снова в этом сезоне», – сказал защитник «ПСЖ ».