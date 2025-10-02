  • Спортс
  Анри о календаре: «Я, болельщик, устал. Я не смотрел КЧМ, это уже чересчур. Нужно побеседовать с футболистами. Мне не звоните, я уже не играю»
Анри о календаре: «Я, болельщик, устал. Я не смотрел КЧМ, это уже чересчур. Нужно побеседовать с футболистами. Мне не звоните, я уже не играю»

Тьерри Анри заявил, что устал смотреть футбол из-за календаря.

«Я был в такой ситуации, хотя может быть, проводил не такое количество [игр], как эти ребята. Я приезжал на турниры мертвым – морально и физически. В 2002 году [на чемпионат мира] я приехал с травмой. В 2004 году [на Евро] я приехал с травмой. В 2008 году [на Евро] я приехал с травмой. Я приезжал туда просто играть. Я не мог подготовиться. Обычно к таким соревнованиям нужно готовиться, чтобы иметь возможность сыграть на самом высоком уровне – не только мне, но и многим игрокам.

На мой взгляд, [разрешить ситуацию] довольно просто. Речь не о жалобах и не о том, что игроки зарабатывают слишком много денег. Речь идет о проведении просветительской беседы с профсоюзом игроков – настоящей беседы, а не с бывшими игроками.

Не звоните мне, УЕФА. Не звони мне, ФИФА. Я больше не играю. Я больше не знаю, каково это. Я знаю, каково это было, но не знаю, каково это сейчас. Так что поговорите с [Вирджилом] ван Дейком, поговорите с Мо Салахом... Поговорите с ними. Они сейчас главные действующие лица. 

Я, болельщик, устал. Я не смотрел клубный чемпионат мира. Я ушел в перерыве во время финала. Это уже чересчур. Я люблю свою семью, и в какой-то момент мне нужен перерыв [между матчами] или что-то в этом роде. Я люблю футбол, но кто смотрел [КЧМ]? Мне нравится футбол, но давайте будем честны: это уже чересчур. 

Насколько глубоки карманы у болельщиков? Могут ли они себе позволить поездки на Лигу наций, Лигу чемпионов, два кубковых английских турнира и покупку футболок?

У нас, бывших игроков, нет возможности что-либо изменить, и у нас нет полномочий, чтобы принимать решения, поэтому мы можем говорить здесь целый день, предлагая отличные решения и выдвигая отличные идеи. Единственные люди, которые могут изменить свою судьбу, – это сами игроки», – сказал бывший нападающий «Арсенала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
