37-летний Иличич перешел в словенский «Копер». Экс-хавбек «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» выступал за «Марибор»
37-летний Йосип Иличич перешел в словенский «Копер».
Контракт с бывшим хавбеком «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» рассчитан на год.
«Я рад новой, но также знакомой обстановке – здесь я сделал первые шаги в клубном футболе.
Копер – футбольный город, болельщики заслуживают красивой игры и хороших результатов. Надеюсь, мы вместе насладимся этим», – сказал Йосип Иличич.
С октября 2022 года словенец выступал за «Марибор». В минувшем сезоне на его счету 28 матчей за клуб во всех турнирах и 3 гола.
«Копер» занял третье место в прошлом чемпионате Словении и сыграет в квалификации Лиги конференций.
Фото: fckoper.si
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Копера»
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