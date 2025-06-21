37-летний Иличич перешел в словенский «Копер». Экс-хавбек «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» выступал за «Марибор»

37-летний Йосип Иличич перешел в словенский «Копер».

Контракт с бывшим хавбеком «Аталанты», «Фиорентины» и «Палермо» рассчитан на год.

«Я рад новой, но также знакомой обстановке – здесь я сделал первые шаги в клубном футболе.

Копер – футбольный город, болельщики заслуживают красивой игры и хороших результатов. Надеюсь, мы вместе насладимся этим», – сказал Йосип Иличич .

С октября 2022 года словенец выступал за «Марибор ». В минувшем сезоне на его счету 28 матчей за клуб во всех турнирах и 3 гола.

«Копер » занял третье место в прошлом чемпионате Словении и сыграет в квалификации Лиги конференций.

Фото: fckoper.si