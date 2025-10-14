Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге

Менеджмент «Торпедо» завершил свой этап работы.

Московский клуб в конце августа объявил он назначении Игоря Резвухина на пост генерального директора и Дениса Маслова на пост советника президента клуба.

«Хочу поблагодарить коллег за то, что приняли мое предложение о сотрудничестве с ФК «Торпедо Москва».

В период, когда было необходимо спланировать стратегические и принять спортивные решения в условиях ограниченного времени, менеджмент клуба выполнил поставленные перед ними задачи.

От себя лично и ФК «Торпедо Москва» благодарю коллектив специалистов за работу и уверен в плодотворном сотрудничестве в будущем.

Сегодня начатую работу в клубе продолжит Сергей Синяев. Желаю ему совместно с нашим тренерским штабом удачи в достижении всех поставленных целей и в развитии семьи «Торпедо»!» – говорится в заявлении президента «Торпедо» Дмитрия Шаповала.

Клуб идет на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице PARI Первой лиги с 10 очками в 14 турах.