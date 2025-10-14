  • Спортс
  • Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге

Менеджмент «Торпедо» завершил свой этап работы.

Московский клуб в конце августа объявил он назначении Игоря Резвухина на пост генерального директора и Дениса Маслова на пост советника президента клуба. 

«Хочу поблагодарить коллег за то, что приняли мое предложение о сотрудничестве с ФК «Торпедо Москва». 

В период, когда было необходимо спланировать стратегические и принять спортивные решения в условиях ограниченного времени, менеджмент клуба выполнил поставленные перед ними задачи. 

От себя лично и ФК «Торпедо Москва» благодарю коллектив специалистов за работу и уверен в плодотворном сотрудничестве в будущем. 

Сегодня начатую работу в клубе продолжит Сергей Синяев. Желаю ему совместно с нашим тренерским штабом удачи в достижении всех поставленных целей и в развитии семьи «Торпедо»!» – говорится в заявлении президента «Торпедо» Дмитрия Шаповала. 

Клуб идет на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице PARI Первой лиги с 10 очками в 14 турах. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торпедо»
logoТорпедо
logoПервая лига
Денис Маслов
logoпремьер-лига Россия
отставки
Игорь Резвухин
