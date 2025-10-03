  • Спортс
  • 36-летний Богданавичус возглавил женский «Зенит»: «У клуба всегда одна цель – побеждать. У нас идеальная команда»
36-летний Богданавичус возглавил женский «Зенит»: «У клуба всегда одна цель – побеждать. У нас идеальная команда»

Андрей Богданавичус стал новым главным тренером женской команды «Зенита».

В начале сентября свой пост покинула Ольга Порядина, возглавлявшей команду с момента ее основания в январе 2020 года. 

«Сине-бело-голубые объявляют о назначении нового главного тренера.

Андрей Владимирович Богданавичус родился 6 июня 1989 года в Москве. Воспитанник футбольной школы «Динамо». В 2009-2010 году выступал за ФК «Химки», где играл за молодежный, а затем за основной состав. В 2010 году перешел в ПФК «Ника» (Москва), а в 2011-2012 годах защищал цвета «СпорАкадемКлуба». Чемпион России НСФЛ.

Тренерскую карьеру начал в 2010 году в СШОР «Химки», где до конца 2021-го работал главным тренером команды 2005 года рождения. С 2019 по 2022 год был в штабе женских сборных России: работал помощником тренера в командах U17 и U19, а также возглавлял женскую юниорскую сборную России U17 и молодежную сборную России.

В 2022 году присоединился к тренерскому штабу женской команды «Зенита» в качестве помощника главного тренера. Вместе с сине-бело-голубыми стал трехкратным чемпионом России и дважды обладателем Суперкубка страны», – говорится в сообщении женского «Зенита».

Главный тренер дал интервью клубному сайту после вступления в новую должность.

– Каким вы видите футбол команды, в глобальном плане? Какой для вас идеальный «Зенит»?

– Идеальный «Зенит» для меня – это та команда, которая есть у нас здесь и сейчас. Не набор отдельных игроков, а именно команда с большой буквы, где собрались разносторонние, талантливые, яркие, самодостаточные индивидуальности, объединенные общей целью. Это коллектив, где нет равнодушных, где каждый готов поддержать партнера, помочь. Профессионализм и самоотверженность в этой команде – на таком уровне, которого я раньше нигде не видел.

– Какие цели вы ставите перед собой до конца сезона?

– У «Зенита» всегда одна цель – побеждать. Мы идем от матча к матчу, и в каждой игре задача только одна – победа, – сказал Богданавичус.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт женского «Зенита»
logoЖенская футбольная Суперлига
logoЗенит
женский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЖФК Зенит
