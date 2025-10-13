Генсек РФС о совмещении Карпина: «Ситуация приемлемая. Но хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной»

Максим Митрофанов оценил совмещение постов Валерием Карпиным.

Карпин, помимо сборной России, также возглавляет «Динамо».

«Позиция РФС по совмещению постов Валерием Карпиным пока не поменялась. Нас все устраивает.

Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Никогда этого не скрывал и всегда об этом говорил. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов.

Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов .