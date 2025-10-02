Аканджи о нигерийском происхождении: «Я играю за Швейцарию, но горжусь своими корнями. В детстве был в Нигерии три или четыре раза, возвращаться туда трудно – зимой нет перерыва, а летом сезон дождей»

Мануэль Аканджи рассказал о своих нигерийских корнях.

Защитник «Интера» родился в Швейцарии в семье швейцарки и нигерийца.

«Конечно, я играю за сборную Швейцарии, но все равно очень горжусь тем, что я нигериец. Я мог принять только одно решение, но это по-прежнему со мной.

Прошло много времени с тех пор, как я последний раз был в Нигерии . Мне трудно возвращаться туда, потому что зимой у меня нет перерыва, а летом сезон дождей – никогда не знаешь, что тебя ждет, но, когда я был маленьким, я ездил туда три или четыре раза», – сказал Аканджи в интервью клубному телевидению «Интера ».