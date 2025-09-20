27-летний сын Зидана Люка сменил спортивное гражданство на алжирское

Люка Зидан сменил спортивное гражданство на алжирское.

27‑летний вратарь – сын чемпиона мира и Европы Зинедина Зидана.

С 2024 года он выступает за «Гранаду», в 2014-2018 годах он играл сборные Франции различных возрастов.

У Люка французское и алжирское гражданство. Родители Зинедина Зидана эмигрировали из Алжира во Францию в 1953 году.