27-летний сын Зидана Люка сменил спортивное гражданство на алжирское
Люка Зидан сменил спортивное гражданство на алжирское.
27‑летний вратарь – сын чемпиона мира и Европы Зинедина Зидана.
С 2024 года он выступает за «Гранаду», в 2014-2018 годах он играл сборные Франции различных возрастов.
У Люка французское и алжирское гражданство. Родители Зинедина Зидана эмигрировали из Алжира во Францию в 1953 году.
