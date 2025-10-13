15-летний Рогов стал самым молодым игроком в истории «Спартака-2». Хавбек отдал ассист в дебютном матче против «Балтики-2»

15-летний футболист сыграл за «Спартак-2» в Leon Второй лиге Б.

Артем Рогов появился на 85-й минуте матча против «Балтики-2» в 27-м туре группы 2 соревнования (1:1). На 5-й добавленной минуте Рогов ассистировал на гол Георгия Рыкова. 15-летний полузащитник стал самым молодым футболистом в истории «Спартака-2».

После 27 туров группы 2 Второй лиги Б «Спартак-2» идет третьим в таблице, «Балтика-2» находится на пятой строчке. В следующем матче команда из Москвы 19 октября сыграет в гостях с «Енисеем-2», калининградцы в тот же день примут «Череповец».