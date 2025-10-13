  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эдегор не будет играть еще месяц из-за травмы колена. Хавбек «Арсенала» пропустит 4 матча в АПЛ и 2 игры – в ЛЧ
6

Эдегор не будет играть еще месяц из-за травмы колена. Хавбек «Арсенала» пропустит 4 матча в АПЛ и 2 игры – в ЛЧ

Мартин Эдегор может пропустить около месяца из-за травмы.

Полузащитник «Арсенала» получил повреждение 4 октября в первом тайме матча АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

Ожидается, что хавбек из-за травмы колена не вернется на поле до следующей международной паузы в ноябре.

Тем самым футболист пропустит матчи АПЛ с «Фулхэмом», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерлендом», а также матчи Лиги чемпионов против «Атлетико» и «Славии».

В этом сезоне Мартин Эдегор провел 6 матчей в АПЛ и сделал одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoМартин Эдегор
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»
135 октября, 15:07
Главные новости
Доннарумма в «Ман Сити» – лучший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Грилиш – 2-й, Дьокереш – 3-й
522 минуты назад
Пепе о 40-летнем Роналду: «Болельщикам будет тяжело, когда он решит закончить. Надеюсь, что он сможет играть еще много лет»
834 минуты назад
Из Череповца в Москву транзитом через Ригу. Карьеру какого футболиста сборной России мы загадали?
52 минуты назадТесты и игры
«Если Бог есть, то он с «Барсой». Рай – это место, где мы забиваем «Реалу» каждые пять минут». Лапорта о вере
81сегодня, 13:49
Квалификация ЧМ-2026. Франции в гостях у Исландии, Германия сыграет с Северной Ирландией, Бельгия против Уэльса
25сегодня, 13:35
Черчесов о том, что не пожал руку Сперцяну после его стычки с Ндонгом: «Улица научила: если драка не твоя, лучше ее обойти стороной. Через пару дней пообщались»
31сегодня, 13:32
Быстров о «Спартаке»: «Станкович заслужил отставку – напокупали футболистов, но он не знает, что с ними делать. Берите Спаллетти – будете бороться за чемпионство»
24сегодня, 13:15
«ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м
131сегодня, 13:02
Дмитрий Аленичев: «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Не хотелось бы»
97сегодня, 12:50
Лукин о прощальном матче Акинфеева в сборной: «Я только за. Он легенда не только российского, но и мирового футбола»
28сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Уругвай обыграл Узбекистан, Черногория примет Лихтенштейн
612 минут назад
Генсек РФС о совмещении Карпина: «Ситуация приемлемая. Но хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной»
312 минут назад
Исландия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
14 минут назад
Северная Ирландия – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
432 минуты назад
Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»
237 минут назад
«Мне часто говорили о новых Месси и Роналду, а в итоге было иначе. Батракову такое не грозит – правильный футболист во всех смыслах». Глушаков о хавбеке
2сегодня, 13:42
Мелехин о лимите: «Для российских футболистов это плюс, наверное. Сборная достаточно молодая, но иногда может не хватать опыта»
6сегодня, 13:05
Товарищеский матч (U21). Россия в гостях у Беларуси
сегодня, 07:53
У Бремера разрыв мениска колена, защитника «Юве» прооперируют. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы «крестов»
17сегодня, 12:32
У Феррана перенапряжение мышц задней поверхности бедра. Форвард «Барсы» травмировался в сборной
1сегодня, 12:24