Эдегор не будет играть еще месяц из-за травмы колена. Хавбек «Арсенала» пропустит 4 матча в АПЛ и 2 игры – в ЛЧ

Мартин Эдегор может пропустить около месяца из-за травмы.

Полузащитник «Арсенала » получил повреждение 4 октября в первом тайме матча АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

Ожидается, что хавбек из-за травмы колена не вернется на поле до следующей международной паузы в ноябре.

Тем самым футболист пропустит матчи АПЛ с «Фулхэмом», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Сандерлендом», а также матчи Лиги чемпионов против «Атлетико» и «Славии».

В этом сезоне Мартин Эдегор провел 6 матчей в АПЛ и сделал одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .