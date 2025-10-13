  • Спортс
  • Черчесов о том, что не пожал руку Сперцяну после его стычки с Ндонгом: «Улица научила: если драка не твоя, лучше ее обойти стороной. Через пару дней пообщались»
Черчесов о том, что не пожал руку Сперцяну после его стычки с Ндонгом: «Улица научила: если драка не твоя, лучше ее обойти стороной. Через пару дней пообщались»

Станислав Черчесов объяснил ситуацию с Эдуардом Сперцяном.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир РПЛ.

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг был удален в результате конфликта с Эдуардом Сперцяном. После этого хавбек «Краснодара» пытался подойти к Станиславу Черчесову.

– Во время матча вы Эдуарду руку не пожали. А сейчас, поостыв, сделали бы это?

– Улица меня научила: если драка не твоя, то лучше ее обойти стороной – потому что неизвестно, чем в итоге все закончится. Так и здесь.

Видел, что Сперцян идет ко мне, но в пылу эмоций может возникнуть какая-то ненужная ситуация, поэтому спокойно развернулся и отошел.

Через пару дней Эдик мне написал сообщение, я перезвонил, и мы минут десять общались по видеосвязи. Сперцян понял, что сам был неправ: не стоит в такие моменты подходить к тренеру, можно и схлопотать. Все обсуждать лучше с холодной головой.

К слову, я и Ндонгу по горячим следам ни слова не сказал в раздевалке. Предстояло несколько выходных дней, потом собрались на базе, сенегалец ко мне зашел – спокойно все обсудили.

И ему, и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать».

Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват.

Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц, – сказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
