Пепе о 40-летнем Роналду: «Болельщикам будет тяжело, когда он решит закончить. Надеюсь, что он сможет играть еще много лет»
Пепе выразил надежду, что 40-летний Криштиану Роналду будет играть еще много лет.
«Никто не знает, когда Роналду закончит. Криштиану продолжает бить рекорды, и я очень рад за него.
Кроме того, что он феноменальный игрок и невероятный человек, он еще и мой друг, и я надеюсь, что он сможет играть еще много лет.
Думаю, нам, болельщикам, будет тяжело, когда он решит закончить карьеру. Непросто будет не видеть имя Криштиану, включая телевизор», – сказал бывший защитник «Реала» и сборной Португалии в интервью beIN Sports.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
