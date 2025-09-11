Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»
Жоан Лапорта отметил приверженность «Барселоны» каталонскому национализму.
Президент «Барселоны» принял участие в мероприятиях Национального дня Каталонии. Он возглавил делегацию клуба на церемонии возложения цветов к памятнику Рафаэля Казановы-и-Гомеса.
«Барселона» сохраняет твердую приверженность защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры, элементов, которые часто подвергаются нападкам из-за нетерпимости и невежества.
В защиту Каталонии всегда выступает совет директоров, который я имею честь возглавлять. Потому что мы сохраняем долг быть верными нашим основополагающим принципам, которые помогают понять и поддерживать пламя «больше, чем клуба», – сказал Лапорта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
