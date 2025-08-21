Симонян о последних сезонах «Спартака»: «Один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота. Мы выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!»

Никита Симонян разочарован результатами «Спартака» в последние годы.

– Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

– Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Все познается в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно. Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России . Все!

– Верите, что Станкович выправит ситуацию?

– Когда Станкович пришел, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой – не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу.

Но один чемпионат и один Кубок – это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР! – сказал экс-нападающий и тренер красно-белых.