В «Тоттенхэм» инвестируют 100 млн фунтов для конкуренции с топ-клубами АПЛ. Это обеспечит сделки в ближайшие трансферные окна

«Тоттенхэм» обеспечат финансовыми вложениями для конкуренции в АПЛ.

Вчера стало известно, что Даниэл Леви оставил пост председателя правления английского клуба.

По данным Telegraph Sport, Джо Льюис, бизнес-партнер Леви, планирует вложить в клуб более 100 млн фунтов через свой семейный фонд.

Это будет способствовать цели владеющей «шпорами» компании ENIC по достижению устойчивого спортивного успеха. ENIC хочет обеспечить конкурентоспособность «Тоттенхэма» по всем направлениям.

Источник, близкий к семье Льюисов, настаивает, что уход Леви не был частью плана по продаже клуба, что означает, что инвестиции необходимы для того, чтобы попытаться конкурировать с такими клубами, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

Утверждается, что в прошлом году, будучи председателем совета директоров, Леви поднимал вопрос о новых инвестициях.

«Тоттенхэм» потратил более 150 миллионов фунтов на новых игроков в летнее трансферное окно. Инсайдеры сообщают, что новые инвестиции необходимы для оплаты сделок и возможности тратить деньги в будущих трансферных окнах, и теперь считается, что это станет возможно.

Не исключено, что в январе будет предпринята попытка подписать Савио из «Манчестер Сити», а главный тренер Томас Франк также заинтересован в приобретении нового центрального защитника.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
