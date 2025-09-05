В «Тоттенхэм» инвестируют 100 млн фунтов для конкуренции с топ-клубами АПЛ. Это обеспечит сделки в ближайшие трансферные окна

«Тоттенхэм» обеспечат финансовыми вложениями для конкуренции в АПЛ.

Вчера стало известно , что Даниэл Леви оставил пост председателя правления английского клуба.

По данным Telegraph Sport, Джо Льюис , бизнес-партнер Леви, планирует вложить в клуб более 100 млн фунтов через свой семейный фонд.

Это будет способствовать цели владеющей «шпорами» компании ENIC по достижению устойчивого спортивного успеха. ENIC хочет обеспечить конкурентоспособность «Тоттенхэма » по всем направлениям.

Источник, близкий к семье Льюисов, настаивает, что уход Леви не был частью плана по продаже клуба, что означает, что инвестиции необходимы для того, чтобы попытаться конкурировать с такими клубами, как «Ливерпуль », «Манчестер Сити», «Челси » и «Арсенал ».

Утверждается, что в прошлом году, будучи председателем совета директоров, Леви поднимал вопрос о новых инвестициях.

«Тоттенхэм» потратил более 150 миллионов фунтов на новых игроков в летнее трансферное окно. Инсайдеры сообщают, что новые инвестиции необходимы для оплаты сделок и возможности тратить деньги в будущих трансферных окнах, и теперь считается, что это станет возможно.

Не исключено, что в январе будет предпринята попытка подписать Савио из «Манчестер Сити », а главный тренер Томас Франк также заинтересован в приобретении нового центрального защитника.