Кисляк – самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES
CIES назвала Матвея Кисляка самым разносторонним молодым полузащитником.
Международный центр спортивных исследований опубликовал отчет, согласно которому полузащитник ЦСКА является самым совершенным полузащитником мира среди игроков не старше 21 года.
При анализе учитывались семь игровых аспектов: игра в воздухе, оборонительные действия, созидание, управление игрой, дриблинг, ассистирование и завершение атак.
Трансферная стоимость Кисляка, по данным CIES, составляет от 33 до 38 млн евро.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CIES Football Observatory
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости