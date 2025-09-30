Кисляк – самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES

CIES назвала Матвея Кисляка самым разносторонним молодым полузащитником.

Международный центр спортивных исследований опубликовал отчет, согласно которому полузащитник ЦСКА является самым совершенным полузащитником мира среди игроков не старше 21 года.

При анализе учитывались семь игровых аспектов: игра в воздухе, оборонительные действия, созидание, управление игрой, дриблинг, ассистирование и завершение атак.

Трансферная стоимость Кисляка , по данным CIES , составляет от 33 до 38 млн евро.