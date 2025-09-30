Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
На матче России с Ираном выступит группа «Браво».
«Легендарная группа во главе с солистом Робертом Ленцем исполнит свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который пройдет на площади перед «Волгоград-Ареной» 10 октября.
После финального свистка также в исполнении «Браво» прозвучит хит группы – «Дорога в облака», – сообщил телеграм-канал сборной России.
Гимн России перед игрой исполнит Наталья Подольская.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости