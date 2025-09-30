  • Спортс
  • Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
4

Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская

На матче России с Ираном выступит группа «Браво».

«Легендарная группа во главе с солистом Робертом Ленцем исполнит свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который пройдет на площади перед «Волгоград-Ареной» 10 октября.

После финального свистка также в исполнении «Браво» прозвучит хит группы – «Дорога в облака», – сообщил телеграм-канал сборной России.

Гимн России перед игрой исполнит Наталья Подольская.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная России по футболу
Волгоград-Арена
товарищеские матчи (сборные)
музыка
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
