Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская

На матче России с Ираном выступит группа «Браво».

«Легендарная группа во главе с солистом Робертом Ленцем исполнит свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который пройдет на площади перед «Волгоград-Ареной» 10 октября.

После финального свистка также в исполнении «Браво» прозвучит хит группы – «Дорога в облака», – сообщил телеграм-канал сборной России.

Гимн России перед игрой исполнит Наталья Подольская.