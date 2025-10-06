  • Спортс
  • «Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
7

«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство у букмекеров.

«Краснодар» и ЦСКА сравнялись по коэффициентам (по 4.80), «Локомотив» поднялся на 4-е место в линии (8.00), а «Спартак» опустился на 5-ю строчку (10.00).

Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.40

2. ЦСКА – 4.80

3. «Краснодар» – 4.80

4. «Локомотив» – 8.00

5. «Спартак» – 10.00

6. «Динамо» – 25.00

7. «Балтика» – 250.00

8. «Рубин» – 500.00

Остальные – от 1000.00

0:3 к 18-й от ЦСКА – «Спартак» и правда не пропускал столько даже от «Ливерпуля» и «Зенита»?

Опубликовала: Венера Кравченко
