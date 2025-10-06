«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство у букмекеров.
«Краснодар» и ЦСКА сравнялись по коэффициентам (по 4.80), «Локомотив» поднялся на 4-е место в линии (8.00), а «Спартак» опустился на 5-ю строчку (10.00).
Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.40
2. ЦСКА – 4.80
3. «Краснодар» – 4.80
4. «Локомотив» – 8.00
5. «Спартак» – 10.00
6. «Динамо» – 25.00
7. «Балтика» – 250.00
8. «Рубин» – 500.00
Остальные – от 1000.00
Опубликовала: Венера Кравченко
