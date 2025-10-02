  • Спортс
8

67% – вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ по версии Opta. У клуба 35-й по стоимости состав из 36 участников турнира

«Карабах» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, считают Opta и букмекеры.

Клуб из Азербайджана выиграл два матча на старте общего этапа турнира – против «Бенфики» (3:2) и «Копенгагена» (2:0). В обоих встречах «Карабах» котировался андердогом у букмекеров.

На данный момент азербайджанская команда занимает 6-е место в таблице, уступая только «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Интеру» и «Арсеналу».

Букмекеры считают, что «Карабах» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов – на попадание в топ-24 дают коэффициент 1.60. Суперкомпьютер Opta считает также и дает 67% на выход клуба в плей-офф.

По стоимости состава «Карабах» занимает 35-е место из 36 участников ЛЧ, опережая только «Кайрат». Transfermarkt оценивает состав азербайджанцев в 24,8 млн евро.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
