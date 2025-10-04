  • Спортс
  • Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко
Фото
41

Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко

«Локомотив» заработал пенальти в дерби с «Динамо».

Команды проводят матч в рамках 11-го тура Мир РПЛ (2:2, первый тайм). 

На 38-й минуте вингер железнодорожников Александр Руденко упал в штрафной площади соперника после контакта с Хуаном Касересом.

Видеоассистенты позвали главного судью встречи Кирилла Левникова к монитору. Тот, ознакомившись с повтором, назначил 11-метровый в ворота бело-голубых.

Алексей Батраков забил с точки и сравнял счет. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
