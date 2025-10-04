Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко
«Локомотив» заработал пенальти в дерби с «Динамо».
Команды проводят матч в рамках 11-го тура Мир РПЛ (2:2, первый тайм).
На 38-й минуте вингер железнодорожников Александр Руденко упал в штрафной площади соперника после контакта с Хуаном Касересом.
Видеоассистенты позвали главного судью встречи Кирилла Левникова к монитору. Тот, ознакомившись с повтором, назначил 11-метровый в ворота бело-голубых.
Алексей Батраков забил с точки и сравнял счет.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
