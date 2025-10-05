  • Спортс
Президент «Оренбурга» об увольнении Слишковича: «Изменения назрели. У нас хорошие игроки, команда должна занимать более высокое место»

Президент «Оренбурга» высказался об увольнении Владимира Слишковича.

Слишкович был уволен 5 октября после домашнего поражения 0:1 от «Ростова» в 11-м туре Мир РПЛ.

«Я благодарю Владимира Слишковича за время работы в «Оренбурге» и желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Он многое дал внутренней структуре клуба, помог наладить рабочие процессы в команде, полностью отдавался тренерской деятельности в «Оренбурге», но, к сожалению, не все пошло по тому пути, который был запланирован.

Очевидно, что клуб не может быть доволен тем местом, которое занимает после трети чемпионата, изменения назрели, и к следующим матчам команду будет готовить другой специалист. В «Оренбурге» собраны хорошие футболисты, я уверен, что команда должна занимать более высокое место. Сейчас в чемпионате начинается пауза, в скором времени мы планируем объявить имя нового главного тренера команды», – сказал Кирилл Волженкин.

В этом сезоне «Оренбург» занимает 15-е место после 11 туров, набрав 11 очков.

