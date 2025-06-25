Азмун о завершении конфликта с Израилем: «Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» Экс-игрок «Зенита» на месяц забронировал отель для пострадавших соотечественников
Сердар Азмун отреагировал на завершение конфликта Ирана и Израиля.
Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
«Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» – написал нападающий «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана в сторис инстаграма.
Varzesh3 отмечает, что бывший футболист «Зенита» недавно забронировав на месяц один из лучших отелей города Гомбеде-Кавус (провинция Голестан), чтобы разместить там людей, пострадавших от атак Израиля.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Varzesh3
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