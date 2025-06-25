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Азмун о завершении конфликта с Израилем: «Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» Экс-игрок «Зенита» на месяц забронировал отель для пострадавших соотечественников

Сердар Азмун отреагировал на завершение конфликта Ирана и Израиля.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
 
«Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» – написал нападающий «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана в сторис инстаграма. 

Varzesh3 отмечает, что бывший футболист «Зенита» недавно забронировав на месяц один из лучших отелей города Гомбеде-Кавус (провинция Голестан), чтобы разместить там людей, пострадавших от атак Израиля.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?961 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Varzesh3
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