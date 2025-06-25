Азмун о завершении конфликта с Израилем: «Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» Экс-игрок «Зенита» на месяц забронировал отель для пострадавших соотечественников

Сердар Азмун отреагировал на завершение конфликта Ирана и Израиля.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».



«Даст Бог, вы больше не увидите горя. Да здравствует Иран!» – написал нападающий «Шабаб Аль-Ахли » и сборной Ирана в сторис инстаграма.

Varzesh3 отмечает, что бывший футболист «Зенита» недавно забронировав на месяц один из лучших отелей города Гомбеде-Кавус (провинция Голестан), чтобы разместить там людей, пострадавших от атак Израиля.