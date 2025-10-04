  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»
11

Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»

Джон Кордоба ответил на обвинения в симуляциях от Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Акрона» рассказал об отношении к игроку «Краснодара»: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового».

– Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?

– Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы (незабитый в матче «Акрона» и «Зенита» – Спортс’’) и понимали, что произойдет дальше.

– Кривцов играет на вашей позиции. Как оцениваете его игру?

– Я всегда говорил, что у Никиты огромный потенциал и большие возможности. Он должен сам себя убедить в своих качествах.

Почему вы удивляетесь моему голу? Я уже четыре года так работаю, забиваю голы. После трех матчей без голов не стоит переживать. Рад за команду, что мы победили. Всегда нахожусь в полной готовности, ребята в курсе, что могу сделать что угодно на поле. Все голы у меня красивые, – сказал Кордоба после матча с «Ахматом» (2:0). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoАхмат
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Кривцов
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» – «Локомотив». 2:3 – Комличенко вывел гостей вперед! Онлайн-трансляция
1511 минуту назадLive
«Барса» сообщила RFEF о травме Берналя, хавбек отозван из сборной Испании U-21. Ранее из заявки взрослой команды исключили Ямаля
316 минут назад
Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах
1023 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
2829 минут назад
«Интер» разгромил «Кремонезе» – 4:1. Бонни забил и сделал три ассиста: на Лаутаро, Димарко и Бареллу
1129 минут назад
«Челси» – «Ливерпуль». 1:1 – Гакпо ответил на гол Кайседо! Онлайн-трансляция
23431 минуту назадLive
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»
737 минут назад
Батраков забил 9 голов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров
943 минуты назад
Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко
4344 минуты назадФото
Черчесов не захотел общаться со Сперцяном после удаления Ндонга: «Он спровоцировал нашего игрока, не надо подходить после этого»
3659 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Бавария». 0:3 – Диас сделал дубль и ассистировал Кейну. Онлайн-трансляция
137 минут назадLive
У Исака 2 (1+1) очка в 5 матчах за «Ливерпуль». Форвард ассистировал Гакпо в игре с «Челси»
116 минут назад
Черчесов о жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Надеюсь, и самый главный зритель, смотревший по ТВ, получил удовольствие»
517 минут назад
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 13:2. Дальше – игра с «Ромой»
525 минут назад
У Сергеева гол и ассист за 6 минут матча с «Локо». Мяч форварда «Динамо» засчитали после ВАР
751 минуту назадФото
Мусаев о 2:0: «В 1-м тайме «Ахмат» создал нам много проблем, нельзя так играть. Хорошо, что мы были хороши в реализации. 2-й тайм был нормального качества»
254 минуты назад
Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»
1156 минут назад
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
6сегодня, 17:21
«Факел» выиграл в первом матче после увольнения Шалимова – 2:1 у «Волги». Команда идет 2-й в Первой лиге
сегодня, 17:17Видео
Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»
1сегодня, 17:06