Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»

Джон Кордоба ответил на обвинения в симуляциях от Артема Дзюбы.

Ранее нападающий «Акрона » рассказал об отношении к игроку «Краснодара »: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового».

– Дзюба говорил, что вы много падаете, разговариваете с судьями. В курсе, кто такой Артем?

– Да. Но если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Отношусь к нему с уважением как к игроку. Все сегодня видели пенальти Дзюбы (незабитый в матче «Акрона» и «Зенита» – Спортс’’) и понимали, что произойдет дальше.

– Кривцов играет на вашей позиции. Как оцениваете его игру?

– Я всегда говорил, что у Никиты огромный потенциал и большие возможности. Он должен сам себя убедить в своих качествах.

Почему вы удивляетесь моему голу? Я уже четыре года так работаю, забиваю голы. После трех матчей без голов не стоит переживать. Рад за команду, что мы победили. Всегда нахожусь в полной готовности, ребята в курсе, что могу сделать что угодно на поле. Все голы у меня красивые, – сказал Кордоба после матча с «Ахматом » (2:0).