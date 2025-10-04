Рахимов о Кузяеве: «Ему сломали нос, по-моему. Он потерялся, в перерыве не понимал, что происходит»

Рашид Рахимов рассказал о состоянии Далера Кузяева.

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:0) в матче 11‑го тура Мир РПЛ .

На 35‑й минуте хавбек казанцев Кузяев столкнулся с полузащитником гостей Михайло Баняцем . В перерыве Кузяева заменил Велдин Ходжа .

– Победу легкой не назвать?

– А какие вообще победы в нашем чемпионате бывают легкими? До нас играли «Акрон» с «Зенитом», заканчивают вничью со счетом 1:1, легкой победы нет. Сегодня победа у нас не могла быть легкой. Если посмотреть на результаты Самары, то они и в Москве с «Локомотивом» брали очки, и дома брали очки. Это опытная команда, я был уверен, что будет не легкая игра.

Хотя нужно отдать должное, что по первому тайму мы практически ничего не дали создать сопернику. Были очень хороших три‑четыре эпизода, когда можно было уже решать в первом тайме.

Второй тайм начали достаточно уверенно, забили очень хороший мяч. После этого у нас было еще несколько эпизодов, которые мы не смогли довести до логического завершения. Затем позволили «Крыльям» создать один момент, если бы он закончился голом, то началась бы нервотрепка. Но считаю, что мы заслужили победу.

– Неприятное столкновение Далера Кузяева. Есть информация по его состоянию?

– К сожалению, он потерялся, в перерыве не понимал, что происходит. По‑моему, ему сломали нос, – сказал главный тренер «Рубина ».