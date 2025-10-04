Черчесов о жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Надеюсь, и самый главный зритель, смотревший по ТВ, получил удовольствие»

Станислав Черчесов доволен уровнем жесткости «Ахмата» в игре с «Краснодаром».

– Не получилось выиграть. Что планировали, я увидел. Команда приехала побеждать, с первых минут это показали, но в футболе надо забивать голы. Сегодня нам не повезло. «Краснодар » с победой. Надеюсь, самый главный зритель, смотревший по ТВ, и те, кто был здесь, получили удовольствие.

Игру надо спокойно проанализировать, разобрать. Надеемся, будем выходить на другой уровень. Трансферы – это хорошо, но я верю в тренировочный процесс. Будем расти вместе с командой.

– «Ахмат» играл на пределе жесткости. Вы перегнули в этом плане?

– Мы не на курорте находимся. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Это контактный вид спорта. Не имейте мяч в ногах, и никто не будет трогать вас. Хороший футбол, – сказал главный тренер «Ахмата » после поражения со счетом 0:2.