«Бавария» выиграла все 10 матчей сезона с общим счетом 38:8
«Бавария» одержала десятую победу подряд.
Мюнхенцы разгромили «Айнтрахт» (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.
Команда Венсана Компани выиграла все матчи в этом сезоне с общим счетом 38:8. У нее 6 побед в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов, по одной – в Кубке и Суперкубке Германии.
18 октября «Бавария» встретится с «Боруссией» Дортмунд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
