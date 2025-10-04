«Бавария» выиграла все 10 матчей сезона с общим счетом 38:8

«Бавария» одержала десятую победу подряд.

Мюнхенцы разгромили «Айнтрахт » (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.

Команда Венсана Компани выиграла все матчи в этом сезоне с общим счетом 38:8. У нее 6 побед в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов, по одной – в Кубке и Суперкубке Германии.

18 октября «Бавария » встретится с «Боруссией» Дортмунд.