«Краснодар» выиграл в основное время впервые за 4 матча – у «Ахмата»

«Краснодар» победил в основное время впервые за 4 матча.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Ахмат » со счетом 2:0 в 11-м туре Мир РПЛ .

Ранее «быки» уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в чемпионате России, а также одержали победу над «Динамо» по пенальти в Фонбет Кубке России (0:0, пен. 4:2).

18 октября «Краснодар » встретится с махачкалинским «Динамо».