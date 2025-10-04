«Краснодар» выиграл в основное время впервые за 4 матча – у «Ахмата»
«Краснодар» победил в основное время впервые за 4 матча.
Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Ахмат» со счетом 2:0 в 11-м туре Мир РПЛ.
Ранее «быки» уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в чемпионате России, а также одержали победу над «Динамо» по пенальти в Фонбет Кубке России (0:0, пен. 4:2).
18 октября «Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости