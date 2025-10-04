Моуринью на вопрос о зарплате: «Вы умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и обо мне»

  • Спортс
5

Жозе Моуринью раскритиковал журналистов за интерес к его зарплате.

Жозе Моуринью раскритиковал журналистов за интерес к его зарплате.

«Вы и некоторые из ваших коллег умираете от желания узнать, сколько я зарабатываю. Сколько зарабатываете вы? Не скажете? Тогда не говорите и о том, сколько зарабатываю я.

Вы говорите, что я слишком дорогой. За Риоса заплатили 25 или 30 миллионов. Вы немного помешаны на цифрах. Вы не проявляете неуважения, но очень уж интересуетесь тем, сколько зарабатывает ваш сосед», – сказал главный тренер «Бенфики». 

Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 – в 2-й. Неустойка при расторжении – менее половины годового оклада, сообщил Руй Кошта

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
