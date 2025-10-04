Сперцян сделал 10 ассистов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в лиге по голевым действиям
Эдуард Сперцян находится в шаге от повторения своего рекорда по голевым пасам.
Полузащитник «Краснодара» ассистировал Диего Энрике Косте на 31-й минуте матча с «Ахматом».
Это 10-я результативная передача футболиста сборной Армении в 11 турах Мир РПЛ. Он лидирует в чемпионате как по голевым пасам, так и по голевым действиям в целом (10+4).
В сезоне-2022/23 у Сперцяна было 11 ассистов в Мир РПЛ – это его рекорд. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Краснодар» – «Ахмат». 2:0 – Кордоба забил на 15-й, Коста – на 31-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
