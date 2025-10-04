Сперцян сделал 10 ассистов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в лиге по голевым действиям

Эдуард Сперцян находится в шаге от повторения своего рекорда по голевым пасам.

Полузащитник «Краснодара » ассистировал Диего Энрике Косте на 31-й минуте матча с «Ахматом ».

Это 10-я результативная передача футболиста сборной Армении в 11 турах Мир РПЛ . Он лидирует в чемпионате как по голевым пасам, так и по голевым действиям в целом (10+4).

В сезоне-2022/23 у Сперцяна было 11 ассистов в Мир РПЛ – это его рекорд. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

«Краснодар» – «Ахмат». 2:0 – Кордоба забил на 15-й, Коста – на 31-й. Онлайн-трансляция