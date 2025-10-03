  • Спортс
Сычев о «Локо»: «У них качественный состав для борьбы за чемпионство. Баланс в сторону россиян добавляет уверенности, для тренера это большое подспорье»

Дмитрий Сычев считает, что «Локомотив» способен бороться за титул в РПЛ.

– «Локомотив» с нынешним составом сможет бороться за чемпионство или нужно усиление?

– У них стабильный состав, есть баланс в сторону россиян, который добавляет уверенности. Для тренера это большое подспорье. Когда у тебя русский состав, мне кажется, проще влиять. Есть сильные игроки и в ротации.

В межсезонье необходимо одно-два усиления, но у них и так качественный состав для борьбы за чемпионство, – сказал бывший нападающий железнодорожников.

После 10 туров Мир РПЛ команда Михаила Галактионова занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

