Уорнок о тактической доске Аморима на матче с «Гримсби»: «Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент? Теперь я видел все»
Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил команде из 4-й лиги Англии по пенальти во 2-м раунде Кубка английской лиги (2:2, пенальти – 11:12). После 1-го тайма «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.
В трансляцию игры попали кадры, на которых главный тренер манкунианцев передвигал магниты на тактической доске.
«Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент, когда у Аморима на коленях лежала доска для Subbuteo (настольная футбольная игра – Спортс’‘)?
Я смотрел на это и думал: «Я не могу поверить в то, что он только что сделал перед камерами. Теперь я видел все», – заявил бывший тренер клубов из Великобритании Уорнок.
Фото: скриншот трансляции
