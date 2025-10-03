Уорнок о тактической доске Аморима на матче с «Гримсби»: «Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент? Теперь я видел все»

Нил Уорнок был шокирован действиями Рубена Аморима на матче с «Гримсби».

Напомним, «Манчестер Юнайтед » уступил команде из 4-й лиги Англии по пенальти во 2-м раунде Кубка английской лиги (2:2, пенальти – 11:12). После 1-го тайма «МЮ» проигрывал со счетом 0:2.

В трансляцию игры попали кадры, на которых главный тренер манкунианцев передвигал магниты на тактической доске.

«Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент, когда у Аморима на коленях лежала доска для Subbuteo (настольная футбольная игра – Спортс’‘)?

Я смотрел на это и думал: «Я не могу поверить в то, что он только что сделал перед камерами. Теперь я видел все», – заявил бывший тренер клубов из Великобритании Уорнок.

Фото: скриншот трансляции

