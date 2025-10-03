76-летний Уорнок готов возглавить «МЮ»: «Если у них проблемы, я свободен. Буду работать бесплатно»

Нил Уорнок готов выручить «Манчестер Юнайтед».

«Если у них проблемы, я свободен. Я не возьму с них ни фунта, я буду работать бесплатно.

Добавьте мое имя в общую кучу», – сказал 76-летний специалист.

Уорнок ранее тренировал «Мидлсбро», «Кардифф», «КПР», «Кристал Пэлас», «Лидс», «Шеффилд Юнайтед» и другие команды, рекордные 8 раз добивался повышения в классе во главе 7 разных клубов.

Последним местом его работы был «Абердин» (2024 год).