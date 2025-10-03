76-летний Уорнок готов возглавить «МЮ»: «Если у них проблемы, я свободен. Буду работать бесплатно»
Нил Уорнок готов выручить «Манчестер Юнайтед».
«Если у них проблемы, я свободен. Я не возьму с них ни фунта, я буду работать бесплатно.
Добавьте мое имя в общую кучу», – сказал 76-летний специалист.
Уорнок ранее тренировал «Мидлсбро», «Кардифф», «КПР», «Кристал Пэлас», «Лидс», «Шеффилд Юнайтед» и другие команды, рекордные 8 раз добивался повышения в классе во главе 7 разных клубов.
Последним местом его работы был «Абердин» (2024 год).
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости