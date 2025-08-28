📸🎥 Фото Аморима с тактической доской под дождем – уже мем. Тренера «МЮ» жалко

К 30-й минуте матча Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» летел в два мяча против команды из четвертого английского дивизиона – «Гримсби Таун». На 62-й минуте оператор трансляции выхватил кадр: Рубен Аморим под проливным дождем размышлял над тактической доской.

Кадр с тренером «Ман Юнайтед» уже разобрали на мемы:

Все же перестановки тренера дали свои плоды. На 64-й минуте вышел Мэйсон Маунт, в концовке отдавший голевую на Харри Магуайра, который сравнял счет в основное время. Исход противостояния решила серия пенальти, футболисты нанесли 26 ударов, а сильнее оказались игроки «Гримсби Таун».

У Аморима спросили о тактических перестановках, тренер был эмоционален:

«Да дело вообще не в тактике! Мы вполне неплохо играли с «Арсеналом» в такой же схеме. Мы играли против «Ливерпуля», играли в финале Лиги Европы в катастрофическом сезоне – в той же самой схеме.

Дело не в тактике! Мы можем играть с тремя, четырьмя, пятью защитниками – это неважно. Важно то, что мы должны быть другими, а это работа тренера. Вы можете видеть, что ничего не меняется.

Я не смотрел серию пенальти? Да серия пенальти тоже не имеет значения! Стоять и пытаться рассмотреть, сможем ли мы выиграть. Это неважно. Дело в сигналах от команды – на старте, во время матча. Вот это определяет то, пройдем ли мы в следующий раунд.

Если бы сегодня мы победили, это было бы ужасно несправедливо по отношению к этим парням [«Гримсби»], очень несправедливо. Так что сегодня футбол был крайне справедлив, поздравления сопернику».

Пока Рубен давал интервью, с трибун доносилось: «К утру ты будешь уволен».

В адрес Аморима льется критика, но многие поклонники «Ман Юнайтед» тренеру сочувствуют:

💭 «Мне плевать, какая расстановка была у «Манчестер Юнайтед». Плевать, какой тренер был на бровке. Если вы «Манчестер Юнайтед», вам вообще не нужен тренер, чтобы обыграть команду из четвертого дивизиона. Если вам нужна особая тактика, чтобы обыграть команду из четвертого дивизиона, вы не заслуживаете зваться «Манчестер Юнайтед». Как фанаты могут винить Рубена Аморима? Он должен был объяснять своим игрокам, как выходить из ворот и как правильно прессинговать?»

💭 «От этой фотографии Аморима мне просто хочется плакать. Он сидит с этой маленькой тактической книжкой под проливным дождем, но все равно все разваливается на части. Кто-нибудь, принесите ему чашку какао, одеяло, посадите его у камина, он не заслуживает такого жестокого клуба, как «Юнайтед».

💭 «Аморим должен был учить Онана отражать пенальти? Может, он должен был научить нападающего Шешко бить пенальти не в последнюю очередь? А может, он должен был научить профессиональных футболистов играть в футбол? Дело далеко не только в тренере».

💭 «Магнитики Аморима, над которыми вы смеетесь, принесли «МЮ» два гола. Проблема не в Амориме, проблема во всем «Юнайтед».

💭 «Мне так грустно и обидно за Аморима, хотя я даже не болею за «Ман Юнайтед». В том матче ему проще было самому выйти на поле, чем что-то объяснять своим футболистам, которые не хотели играть».

