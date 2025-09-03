Порядина покинула пост главного тренера женского «Зенита». Она возглавляла команду с момента основания в 2020-м
«Зенит» объявил об отставке главного тренера женской команды.
Клуб из Санкт-Петербурга завершил сотрудничество с Ольгой Порядиной, возглавлявшей женскую команду «Зенита» с момента ее основания в январе 2020 года. Исполняющим обязанности главного тренера в ближайших матчах назначен Андрей Богданавичус.
Под руководством Порядиной ЖФК «Зенит» трижды стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны. В текущем сезоне команда занимает 3-е место в таблице женской футбольной Суперлиги.
