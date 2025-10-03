Тотти о трех незабитых пенальти «Ромы»: «Такого в истории футбола еще не было. Меня критиковали, мол, я только с точки забиваю, а это легко...»
Франческо Тотти был удивлен тем, что «Рома» трижды не забила «Лиллю» с пенальти.
Бывший капитан римского клуба отправил голосовое сообщение другу, но оно попало в сеть.
«Да ладно, это же шутка, не шутите со мной. Меня критиковали, мол, я только с пенальти забиваю, а это легко...
Такого никогда в истории футбола еще не случалось – три пенальти подряд! Только «Рома» способна на такое, невероятно», – сказал Тотти.
Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Довбик дважды перебивал 11-метровый
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
