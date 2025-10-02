  • Спортс
  • Гасперини о 0:1 от «Лилля»: «Рома» трижды не забила с пенальти – такого у меня еще не было. Уникальная ситуация, это повлияло на результат»
2

Гасперини о 0:1 от «Лилля»: «Рома» трижды не забила с пенальти – такого у меня еще не было. Уникальная ситуация, это повлияло на результат»

Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Лилля» во 2-м туре Лиги Европы.

«Рома» уступила в домашнем матче со счетом 0:1.

Голкипер «Лилля» Берке Озер на 82-й дважды отбил удары Артема Довбика с пенальти, а затем на 85-й сделал сэйв после удара Матиаса Соуле.

В итоге Озер отбил три пенальти за 3 минуты – впервые за всю историю проведения турнира.

«Раньше со мной такого не случалось – не забить трижды с пенальти в одинаковой ситуации. Мы пропустили в самом начале, и это дало сопернику лучшие условия. «Рома», несмотря на технические ошибки, играла с желанием и ритмом до конца. Возможно, нам не хватило хладнокровия, чтобы реализовать моменты, но из таких матчей всегда выносишь что-то полезное. 

Это была уникальная ситуация, случайность. Но произошло, и это, без сомнения, повлияло на результат. Команда, с точки зрения духа, отдала все силы. Во втором тайме мы демонстрировали непрерывность в атаке.

Соперник быстрый и техничный, было нелегко, но мы продемонстрировали дух и интенсивность. Конечно, нужно меньше ошибок, но я должен обращать внимание и на хорошие вещи. Это турнир с восемью матчами, а не на выбывание, и команда оставалась сосредоточенной до конца.

Мы спортсмены. Ошибки случаются, но падать духом нельзя. К счастью, мы играем каждые три дня, так что быстро идем дальше», – сказал главный тренер «Ромы».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
