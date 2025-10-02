Берке Озер высказался о победе «Лилля» над «Ромой» во 2-м туре Лиги Европы.

Французский клуб выиграл выездной матч со счетом 1:0.

Турецкий голкипер «Лилля » Берке Озер на 82-й дважды отбил удары Артема Довбика с пенальти, а затем на 85-й сделал сэйв после удара Матиаса Соуле .

В итоге Озер отбил три пенальти за 3 минуты – впервые за всю историю проведения турнира.

«Безумный вечер. Перед игрой я пообещал своей девушке, что не пропущу. Она сказала, что давно у меня не было сухого матча. Не думал, что будет так трудно, но в итоге я сдержал слово. Честно говоря, сам не понимаю, как это сделал

Если бы был и четвертый пенальти, я бы тоже его отбил. Но самое главное для меня – это три очка, а не три отраженных удара», – сказал Берке Озер в эфире Canal+.