Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)

Будущее Павла Пивоварова в «Динамо» определится ближе к маю 2026 года.
Контракт генерального директора с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Решение о его продлении будет принято ближе к концу сезона, сообщает «Чемпионат».
Пивоваров занимает должность гендиректора клуба с января 2021-го.
Накануне Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо».
После 10 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место.
