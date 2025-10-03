Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)

Будущее Павла Пивоварова в «Динамо» определится ближе к маю 2026 года.

Контракт генерального директора с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Решение о его продлении будет принято ближе к концу сезона, сообщает «Чемпионат».

Пивоваров занимает должность гендиректора клуба с января 2021-го.

Накануне Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо ».

После 10 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 7-е место.